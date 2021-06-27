英衛生大臣夏國賢涉與女下屬擁吻　違防疫限制宣布辭職 (11:17)

夏國賢日前承認違反「不同家庭避免室內聚會」的防疫社交距離守則，他上周六在社交平網Twitter上載短片，為違反防疫規定道歉，表示明白每個國民作出了重大犧牲，他作為制定規定的人必須遵守，所以必須辭職。他感謝國民及國民保健服務（NHS）職員作出巨大犧牲和貢獻。他在辭職信中指出，國家現時要專注走出危機，不想因私生活分散民眾注意力，並向家人道歉。

夏國賢與女顧問兼友人科拉丹杰洛（Gina Coladangelo）涉嫌鬧婚外情，兩人上月6日疑似在白廳辦公室擁吻，閉路電視照片被知情者向傳媒爆料。兩人就讀牛津大學時認識，各自已婚並有子女。科拉丹杰洛去年11月獲夏國賢聘為衛生部不受薪顧問，及後改任該部門非執行總監，年薪約1.5萬鎊（16.2萬港元）。

（BBC/夏國賢Twitter）

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