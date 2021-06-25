新冠疫苗｜路透社：世衛料須每一至兩年接種新冠疫苗增強劑 (17:25)

該份文件日期為6月8日，世衛就疫苗接種和生產預測了3種情况，其中以高危群組需每年接種增強劑為「指標性」基線方案，一般大眾則每兩年接種一次增強劑。文件沒解釋如何得出這些結論，但顯示在基本情況下，新變種病毒會持續出現，且藥廠會定期更新疫苗以應對這些威脅。世衛在文件中強調尚未有定案。

世衛亦預測在基本情况下，明年全球疫苗產量為120億劑，略高於國際製藥商協會聯合會（IFPMA）預期今年生產110億劑的估算，反映世衛不預期明年產量會大增，又稱製造、監管許可，以至「從某些技術平台轉移」等問題，或拖累明年的疫苗供應。

世衛預測在最壞情况下，基於對新疫苗的嚴格審批和現有疫苗的生產問題，明年產量或只有60億劑，而且所有人都需每年接種增強劑，以應對變種病毒和疫苗保護時效的問題。另外亦有較樂觀的預測，料明年疫苗產量可達160億劑，而且疫苗有效對抗變種病毒和產生長期保護，毋須再接種增強劑。世衛周四與共同帶領「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）的全球疫苗免疫聯盟（GAVI）開會，討論有關文件，這些預測將影響世衛的全球疫苗策略。

（路透社）