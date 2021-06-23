新冠肺炎｜悉尼增16宗確診　當局禁民眾離市　室內須戴口罩 (13:24)

這個群組最初上周在東面著名的邦迪海灘所在的邦迪區一座商場出現，但當局周三公布的新個案顯示，在65公里外亦出現個案。當局相信，這輪爆發涉及一名接載國際航班機組人員的司機，他感染的是高傳染性的Delta變種病毒（最先在印度發現的變種病毒），曾到過市內多處，包括邦迪商場。

當局呼籲民眾避免不必要活動，自今日起，每個家庭同一時間不可多於5人探訪；食肆、健身室、體育館等設施都會有不同限制，措施暫為時一周。

事件亦引發新西蘭憂慮，因其中一名悉尼確診者上周末曾到惠靈頓10多個地點，回國後確診。新西蘭今日宣布提升惠靈頓的警戒級別到第二級，僅次於須封城的級別，直至周日午夜。當局同時推出一系列措施，包括立即暫停悉尼民眾參與和新西蘭之間的旅遊氣泡，而學校和商店會繼續運作，但必須維持社交距離，另外100人以上的聚會暫停。

（路透社/BBC）