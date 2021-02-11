新冠疫苗｜美國再分配5500萬劑疫苗予海外　生產物流問題致分發時間無法達拜登承諾 (14:59)

繼月初宣布分配首批2500萬劑新型冠狀病毒疫苗後，美國白宮周一（22日）公布第二批5500萬劑疫苗海外分配計劃，當中兩成半會直接運往需要的國家，其餘會透過世衛的「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）分發，當中約1600萬劑供應亞洲國家及地區，包括台灣，但因生產和物流等問題，分發時間無法達到美國總統拜登早前的承諾。
白宮6月3日公布首批2500萬劑疫苗送出細節，到周一公布餘下5500萬劑的分配計劃。白宮指出，第二批疫苗海外分配計劃中的4100萬劑疫苗，將透過COVAX平台分發，其中拉丁美洲與加勒比海地區分配1400萬劑、亞洲分配約1600萬劑，約1000萬劑提供給非洲地區。至於其餘1400萬劑疫苗，則會與各區優先重點分享，例如哥倫比亞、巴勒斯坦人地區和伊拉克等。中央社報道，美國政府上周六（19日）交付的250萬劑莫德納疫苗，已包含台灣首批分到的75萬劑及第二批分到的175萬劑，換言之台灣不會再分配到疫苗。
另外，白宮稱由於物流和生產面對挑戰，包括各國的監管和安全規定、如何確保低溫運送疫苗等，疫苗將無法達至拜登早前承諾在本月底前送出的目標。美國當局在是否批准使用牛津-阿斯利康疫苗上所花時間較預期長，也是疫苗延後送出的原因之一。
（路透社/華爾街日報/中央社）
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