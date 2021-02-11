CNN：中國廣東台山核電站有「即時輻射威脅」　美評估未達危機水平 (22:42)

【22:42】法馬通母公司法國電力公司（EDF）較早時表示，台山核電站一號反應堆冷卻系統內的惰性氣體濃度上升；反應堆內有惰性氣體是已知現象。EDF其後稱，今次惰性氣體增加有可能是反應堆內燃料棒問題導致。公司又稱，目前台山核電站惰性氣體量無超出中國標準。

【15:57】台山核電站周日（13日）回應稱，連續監測環境數據顯示，目前台山核電站及周邊環境指標正常，又稱核電站嚴格按照運行執照文件、技術程序控制機組運行，兩台機組各項運行指標均滿足核安全法規和電廠技術規範要求。

法馬通周一表示，正就台山核電站一號反應堆的運作問題提供支援；核電站現有數據均符合安全指標。

台山核電站距離香港約130公里，CNN引述消息報道，拜登政府評估後，相信該核電站情況尚未達至危急程度，對廣東省民眾或核電站員工「不構成嚴重安全威脅」。報道亦稱，法馬通向美國政府表示，中國安全部門為避免關閉台山核電站，提高了輻射檢測的可接受限值。報道沒有具體提及輻射外泄程度。美法兩國政府相關官員和專家皆有評估情況，美方也有與中國政府接洽。中方相關部門及核電站暫未回應事件。

台山核電站一號機組核反應堆於2018年啟用，過去曾有環保團體和傳真社報道指出該核電站存在安全隱患，例如發現過反應堆壓力容器碳含量超標、一號機組一件組件在投產前測試期間曾破裂等問題。

（CNN/法新社/路透社）

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