G7峰會閉幕　聯合公報談香港新疆台灣 (21:59)

峰會公報強調最大的幾個國家和經濟體尤其有責任維護「以規則為基礎的國際秩序」（rule-based international system）和國際法，其後點名提到「有關中國、以及全球經濟的競爭」，G7會繼續以「集體方式」（collective approaches）商討回應「損害全球經濟公平和透明運作的具挑戰性非市場政策和行為」。同一段又提到G7會推廣自身價值觀，「包括呼籲中國尊重人權和基本自由，尤其是關於新疆，以及在香港受《中英聯合聲明》和《基本法》保障的那些權利、自由和高度自治」。

峰會公報另一段則強調「台灣海峽和平與穩定之重要，並鼓勵和平解決兩岸議題」，以及「嚴重關切東海和南海的狀況，強烈反對任何單方面改變現狀和增加緊張的企圖」。

華駐英使館：世界事情不應由少數國家操縱

中國駐英國大使館發言人昨日（12日）回應傳媒就G7峰會的提問，強調中方「歷來認為，國家不分大小、強弱、貧富一律平等，世界上的事情應由各國商量着辦，而不應由少數幾個國家操縱，那樣的時代已一去不復返了」。

（G7網站/中國駐英使館網站）