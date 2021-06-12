美國漁夫潛水遭座頭鯨吸入嘴　半分鐘後被「吐」出生天 (18:06)

現年56歲的帕卡德（Michael Packard）向麻省《科德角時報》（Cape Cod Times）講述他的經歷。他表示，周五（11日）事發時正在潛水捕龍蝦，「突然感到巨大推力，接下來就漆黑一片」。他說起初以為是遭鯊魚襲擊，及後發現吞下他的生物沒有牙齒，因此相信是鯨魚所為。他開始掙扎，之後發覺鯨魚突然游上水面並搖晃頭部，然後就發現自己被拋上空中再跌落水面。他估計在鯨魚嘴裏待了約30至40秒，雖然身體多處瘀傷，幸沒有骨折。

帕卡德的拍檔梅奧（Josiah Mayo）表示，看到「鯨魚浮出水面時激起爆炸性水花，接着帕卡德被噴出來」。

麻省普羅威斯頓（Provincetown）的海岸研究中心（Center for Coastal Studies）座頭鯨研究總監羅賓斯（Jooke Robbins）表示，相信帕卡德沒有作假。她解釋，座頭鯨捕食魚類時會張開口向前衝，將水和魚群快速吞噬，而座頭鯨嘴巴很大，但咽喉很窄，無法將人吞下。她說，儘管從未聽過類似意外，但或許帕卡德剛好「在錯誤的時間在錯誤的地點出現」。

（法新社/BBC）