新冠肺炎｜曾稱有「確鑿證據」證明病毒源頭　諾貝爾得主認失言澄清不排除任何可能 (22:42)

《原子科學家公報》5月5日的一篇文章提到，新冠病毒出現弗林蛋白酶切割位點（furin cleavage site）非常不尋常，不太可能自然發生，再引述巴爾的摩稱：「當我首次看到病毒序列的弗林蛋白酶切割位點及其精胺酸密碼子（arginine codons），我就跟妻子說這是病毒源頭的確鑿證據，這些特徵對新冠病毒源於自然的想法構成有力挑戰。」其言論被解讀成支持實驗室泄漏論的理據，獲多次轉載。

因應巴爾的摩的知名度，加上《華爾街日報》同月報道，3名武漢病毒研究所研究員前年11月不適住院，症狀與新冠肺炎或季節性流感相似，種種因素重燃美國輿論對實驗室泄漏論的關注，促使總統拜登5月26日下令情報機構徹查新冠病毒來源。拜登當時稱華府18個情報機構中兩個傾向相信源頭來自動物，一個傾向認為與實驗室有關，但都只有低或中等程度信心。

巴爾的摩憑在腫瘤病毒與細胞遺傳物質之間相互作用方面的發現，在1975年與另外兩人榮獲諾貝爾生理學或醫學獎。

（洛杉磯時報/衛報/自然）