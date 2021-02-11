美最大油管營運商「殖民管道」付黑客440萬美元　司法部成功追回230萬美元贖金 (21:05)

美國最大成品油管道營運商「殖民管道」（Colonial Pipeline）上月初遭黑客以勒索軟件攻擊而暫停運作多天，該公司向黑客支付440萬美元（約3400萬港元）贖金。美國司法部周一（7日）宣布，調查人員已成功追回大部分以加密貨幣繳付的贖金，價值約230萬美元（約1790萬港元）。這是拜登政府「勒索軟件與數碼勒索專責小組」（Ransomware and Digital Extortion Task Force）4月成立後，首次從黑客組織取回贖金，今次被視為該類黑客的重大挫敗。
美國副司法部長莫納科（Lisa Monaco）稱，調查人員近日查獲由「殖民管道」支付的63.7個比特幣，總值約230萬美元。莫納科表示，發起勒索攻擊的黑客組織「黑暗面」（DarkSide）及其同黨，在過去一年對美國公司作數碼跟蹤和攻擊，「今天我們扭轉這個局面」。
莫納科未有解釋當局是如何從「黑暗面」手中取回這筆贖金，但有分析認為，當中涉及聯邦調查局（FBI）與美軍的網路戰行動。《紐約時報》報道，當局早已確認一個虛擬貨幣帳戶（一般稱為數碼錢包），「黑暗面」使用該些比特幣錢包向受害者收取贖金，官員透露FBI追蹤到23個錢包，並取得解鎖錢包的私鑰，加州三藩市一名法官周一（7日）批准從錢包中扣押資金後，當局隨即採取行動。