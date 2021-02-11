美最大油管營運商「殖民管道」付黑客440萬美元　司法部成功追回230萬美元贖金 (21:05)

美國副司法部長莫納科（Lisa Monaco）稱，調查人員近日查獲由「殖民管道」支付的63.7個比特幣，總值約230萬美元。莫納科表示，發起勒索攻擊的黑客組織「黑暗面」（DarkSide）及其同黨，在過去一年對美國公司作數碼跟蹤和攻擊，「今天我們扭轉這個局面」。

莫納科未有解釋當局是如何從「黑暗面」手中取回這筆贖金，但有分析認為，當中涉及聯邦調查局（FBI）與美軍的網路戰行動。《紐約時報》報道，當局早已確認一個虛擬貨幣帳戶（一般稱為數碼錢包），「黑暗面」使用該些比特幣錢包向受害者收取贖金，官員透露FBI追蹤到23個錢包，並取得解鎖錢包的私鑰，加州三藩市一名法官周一（7日）批准從錢包中扣押資金後，當局隨即採取行動。

（紐約時報/衛報/中央社）