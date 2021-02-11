新冠肺炎｜印度患者聽力受損、身體組織壞死　醫生︰疑與Delta變種病毒有關 (18:28)

在印度各地治療新冠患者的6名醫生表示，胃痛、惡心、嘔吐、食慾不振、喪失聽力和關節痛等都是新冠患者出現的症狀。孟買心臟病專家曼努德漢（Ganesh Manudhane）指出，部分患者出現微血栓（micro thrombi），嚴重的會引致受影響的組織死亡及出現壞疽。他過去兩個月治療了8名血栓併發症的新冠患者，當中兩人要切除手指或腳，「去年全年我見到3至4個病例，現在每周一個」。曼努德漢表示，他對不同年齡層患者出現血栓情况感困惑，因這些人過去都沒有相關凝血問題病史。

印度政府最新研究報告指出，Delta變種病毒是導致印度第二波疫情的主因，其傳染性較Alpha變種病毒（最先在英國發現的變種病毒）高出約50%。印度今年已錄得約1860萬宗新冠確診個案，遠較去年的總數1030萬宗多。

（彭博社）