G7峰會周五召開　會後宣言或首提「台海安定重要性」 (14:45)

美國、加拿大、日本、英國、法國、德國和意大利等經濟強國組成的G7將於本月11至13日召開峰會，地點在英國西南部的康沃爾（Cornwall），各國領袖將親自到場。《日經亞洲》報道，上月的G7外長會議公報首度提及「重視台灣海峽和平及穩定的重要性，並且鼓勵和平解決兩岸問題」，日本與美國正推動G7峰會宣言也承襲此一基調。另外，也將提到對新疆維吾爾自治區的人權問題與香港情勢表達關注。

報道指出，早前舉行的美日、美韓領袖峰會都分別在聯合宣言提及台海議題，現在進一步在G7領袖峰會觸及此議題，希望成為主要國家共同抗華的象徵。而將歐洲拉入陣營有重要意義，因為相比美國，歐洲對華立場以經濟為先，在其他問題上反應較為克制。峰會還邀請非成員國的澳洲和韓國與會，希望與這些國家確認對華基本態度並靈活合作。

（日經亞洲/中央社）

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