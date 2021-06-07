日本學者查美國機密公文解謎團　東條英機等甲級戰犯骨灰被撒太平洋 (20:03)

日本共同社報道，東條英機等7名甲級戰犯在處死後，遺體沒有還給家屬。日本大學生產工學部講師高澤弘明從美國國家檔案和紀錄管理局取得兩份美國已解密的極機密公文，該兩份公文是二戰後盟軍佔領日本時期，進駐日本並在橫濱市設立司令部的美國第八軍團所發出，一份日期是7人被處決的1948年12月23日，另一份是1949年1月4日。

公文記載，時任美軍少校Luther Frierson是處理7人骨灰的負責人，他提出「戰犯處決和屍體最終處理相關詳細報告」，在報告中寫道：「我乘坐聯絡機飛至橫濱以東約30英里（48公里）處太平洋上空，親手把骨灰撒在廣闊的區域」。曾任駐日盟軍最高司令官總司令部（GHQ）外交局長William Joseph Sebald在其書中寫道，為讓這些人的墓將來不會被神化，決定以撒骨灰的方式處理。

公文顯示，1948年12月23日凌晨零時過後，東條英機等7人在東京的巢鴨監獄中執行死刑，7人的遺體在凌晨2時10分用卡車從監獄運出，約1小時30分鐘後抵達橫濱市內的美軍第108經理軍墓登記排；上午7時25分運往橫濱市的火葬場，上午8時5分火化。隨後7人的骨灰被分別裝入骨灰罈，運往美國第八軍團使用的飛機跑道。橫濱市透露，跑道位於距離火葬場約2公里處的橫濱市中區若葉町。

東條英機的曾孫、今年48歲的東條英利受訪時說，骨灰能回歸自然，總比被丟在不知道什麼地方好。

（共同社/中央社）