新冠疫苗｜G7峰會前230政要名人聯署　促富國資助全球接種新冠疫苗 (15:20)

G7峰會將於本周五（11日）在英國舉行，屆時美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大和日本等國家領袖將會面。峰會舉行前，全球230名政要發表公開信，聯署者包括英國前首相白高敦（Gordon Brown）、貝理雅（Tony Blair）、聯合國前秘書長潘基文和15名非洲國家前領導人等。他們說，G7國領袖應承諾，未來兩年資助約660億美元（約5150億港元）的三分之二，以資助窮國開展接種計劃，分擔比例以各國經濟總量計算。信中指出：「G7和20國集團（G20）支持下，讓中低收入國家易於取得疫苗，這不是施惠，而是各國的戰略性利益。」

聯署信訴求與國際援助機構「救助兒童會」（Save the Children）早前進行的民調結果一致。民調發現，美國、英國、法國、德國與加拿大的民眾，大多支持由G7支付全球接種新冠疫苗所需的660億美元經費，其中英美皆有79%受訪民眾支持這項政策，支持率最低的法國也有63%。

目前英國已有七成人接種至少一劑疫苗，美國亦有超過一半成年人已打針，但非洲撒哈拉沙漠以南地區則不足2%已接種疫苗。

（路透社/衛報/中央社）