新冠肺炎｜新冠病毒變種病毒株改用希臘字母稱呼　世衛：免污名化最早通報國家 (16:00)

世衛目前將新冠病毒變種分為「受注意的變種」（variant of interest）和「受關注的變種」（variant of concern），其中後者被視為威脅較大。新稱謂系統適用於目前被列入「受關注的變種」的4種變種病毒株，和世衛正追蹤留意的6種「受注意的變種」病毒株。

按照新制，在英國先發現的變種病毒株B.1.1.7稱「Alpha」，南非先發現的B.1.351稱「Beta」，巴西先發現的P.1稱「Gamma」。印度變種病毒株B.1.617分為兩支，屬於「受關注的變種」的B.1.617.2稱「Delta」，而屬於「受注意的變種」的B.1.617.1稱「Kappa」。

世衛在聲明中表示：「使用學名雖有好處，但也可能難讀難記，容易誤報，以致大眾經常傾向以發現地點來稱呼變種病毒株，造成污名和歧視。」世衛鼓勵各國政府、傳媒和其他人使用新名稱。

（法新社/中央社）