新冠肺炎｜秘魯校正死亡人數至逾18萬　人均計算全球最高 (14:15)

當局表示，衛生專家小組發現現時官方死亡數據未反映實際情況，重算後將全國新冠病毒死亡個案由原先公布的69,342人增至180,764人。根據法新社統計，秘魯的人均新冠病毒死亡人數為每100萬人中有5484人，為全球最高，原先排首位的匈牙利，目前每100萬人有3077人染疫身亡。人口約3300萬的秘魯先前每100萬人有2103人染疫病逝，位列全球第13高。

專家小組在報告中指出，原有計算法無法完整呈現染疫死亡人數，因此計算標準從原本只計採檢陽性者，擴大到將「疑似」案例也計入，包括「臨牀狀況與這種疾病相符」、被認為是染疫者。

秘魯至今累計超過190萬人確診，近幾個月治療患者的氧氣嚴重短缺。秘魯自2月9日起展開疫苗接種工作，目前僅5%成人已接種至少一劑疫苗。

（法新社/中央社）

全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）