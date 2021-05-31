澳紐峰會展示對華立場一致　「深切關注」港自由被侵蝕 (14:48)

新西蘭總理阿德恩與澳洲總理莫里森在新西蘭南島皇后鎮舉行峰會，是過去15個月以來雙方首場面對面峰會。會後雙方發表聯合聲明，就香港自由被侵蝕和新疆維吾爾少數族裔受到不當對待表示「深切關注」，又呼籲北京尊重維吾爾人和其他穆斯林的人權，和容許聯合國和其他獨立觀察員到當地視察。

阿德恩就外界質疑澳紐近期對華立場出現分歧作回應，強調澳紐對華立場一致。她說：「與所有家庭一樣，我們不時會有不同意見，但我們之間的關係遠遠重要過分歧。」莫里森則表示，不相信新西蘭是五眼聯盟中的脆弱一環，說5國都不會放棄自己的價值觀，會一起捍衛它。他們又表示，支持進一步調查新型冠狀病毒肺炎的源頭。

峰會前夕，澳洲第九頻道網絡（Nine Network）周日（5月30日）晚播出新聞節目《60分鐘》，質疑新西蘭是否已因中國利益而拋棄傳統盟友澳洲，節目中甚至以「新習蘭」（New Xi-Land）一詞來諷刺新西蘭可能已淪為中國國家主席習近平的新領地。節目提到，今年3月西方14國針對北京政府就香港和新疆人權問題聯合發表譴責聲明，但新西蘭沒有參與，質疑是被中國買通。峰會前，阿德恩否認為了利益而就中國問題噤聲，強調澳洲是「最親密家人」，又稱澳紐所謂對華立場不一致，只是傳媒塑造出來的錯覺。

（法新社/路透社）