英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王今年1月已於溫莎堡接種新冠疫苗。威廉王子亦已於本月18日接種首劑新冠疫苗。

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29, 2021