加拿大原住民學校遺址發現215具孩童遺體　總理杜魯多：心碎 (19:19)

卑詩省坎盧普斯市（Kamloops，又稱甘露市）的「坎盧普斯印第安人寄宿學校」（Kamloops Indian Residential School）於1890年由天主教開辦至1969年，高峰期有多達500名註冊學生，是該國大型寄宿學校之一，之後由聯邦政府接管用作日間學校直至1978年廢校。印第安原住民組織Tk'emlúps te Secwépemc First Nation周四（27日）表示，在探地雷達專家協助下，他們於學校遺址發現該批骸骨，死者很可能是來自卑詩省各原住民社區的寄宿學生。

加拿大曾強迫原住民將孩童送進教會營辦的寄宿學校，很多孩子一去不回。1840年代至1990年代間，那些孩子在校被迫拋棄原有文化和母語，而且常要挨飢抵餓，遭受毆打、性侵等，官方數字顯示有至少4100人死亡，不少倖存者長大後酗酒，容易出現家暴、自殺等問題。聯邦政府於2008年正式道歉，並成立真相與和解委員會。

（紐約時報/路透社/加拿大廣播公司）