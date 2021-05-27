日本醫生工會促停辦奧運　警告或現「奧運變種病毒」 (22:51)

日本現有10個地區處於緊急狀態，包括東京都和大阪府，政府計劃將沖繩縣以外9個地區的緊急狀態延至6月20日。全國醫生工會本月中曾向厚生勞動省提交請願，要求停辦奧運，其代表植山直人今日稱，奧運期間將有來自約200個國家的數萬人聚集，令各地變種病毒株集中在東京，無法排除出現新病毒株的可能，「奧運原為3．11大地震復興的象徵，卻可能形成新災難」。

有份協助日本推動新冠疫苗接種的英國倫敦大學國王學院人口衛生研究所總監澀谷健司則指出，當病毒長時間處於免疫功能低下或只有部分人免疫的群體中，就會較易變種，又認為日本的現況比奧運期間更加危險。

東奧主辦單位已宣布不會接待海外觀眾，會否接待國內觀眾則預料在6月底決定。逾2萬名成員的東京醫生會尚未要求停辦奧運，但其會長尾崎治夫周四稱，若疫情持續，要舉行奧運將有難度。

（路透社/法新社/朝日新聞）