新冠疫苗｜法德網紅被公關公司邀「唱衰」BioNTech疫苗　涉事公司疑有俄羅斯背景 (16:59)

YouTube頻道有117萬人訂閱的法國YouTuber格拉塞（Léo Grasset）在Twitter貼文，引述涉事公關公司稱有匿名客戶提出一個龐大預算，讓他在頻道發表批評BioNTech疫苗的短片，包括要求他錯誤指稱BioNTech疫苗導致的死亡率，幾乎是牛津-阿斯利康疫苗的3倍。

另一名在Instagram有逾8.5萬名追隨者的醫院實習生梅德桑（Et Ça Se Dit Médecin）亦透露，獲出價2050歐元（約1.9萬港元）要求拍攝一段長30秒的抹黑短片。

英國《衛報》、BBC和美國《華爾街日報》的報道稱，涉事公關公司Fazze報稱在倫敦有辦公室，但沒在英國註冊，傳媒追查後發現它為俄羅斯市場推廣公司AdNow的子公司，Fazze的網站現已關閉。

（BBC/衛報/華爾街日報）