威廉哈里譴責BBC記者以欺詐取得戴妃專訪　威廉：訪問是父母關係變差主因【短片】 (08:52)

威廉王子在聲明中指出,他認為當年的專訪是因欺詐而出現,事件本質大大影響了母親在專訪中披露的內容。他亦稱,該訪問是父母關係變差的主因,且令戴妃的恐懼、偏執和孤立情況加劇。威廉又批評BBC掩飾事件,認為該集專訪不應再被廣播。

哈里王子則指出,剝削文化和不道德行為造成的漣漪效應,最終奪走母親的生命,認為傳媒不道德行為風氣至今仍存在,甚至情況更差,對此感到憂慮。

調查始於戴妃胞弟斯潘塞提出投訴,稱巴希爾當年用假銀行文件,令他以為有王室職員收錢泄露戴妃的資訊,騙得他信任後,再經他取得與戴妃做訪問的機會。

