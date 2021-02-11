威廉哈里譴責BBC記者以欺詐取得戴妃專訪　威廉：訪問是父母關係變差主因【短片】 (08:52)

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威廉王子在聲明中指出，他認為當年的專訪是因欺詐而出現，事件本質大大影響了母親在專訪中披露的內容。他亦稱，該訪問是父母關係變差的主因，且令戴妃的恐懼、偏執和孤立情況加劇。威廉又批評BBC掩飾事件，認為該集專訪不應再被廣播。

哈里王子則指出，剝削文化和不道德行為造成的漣漪效應，最終奪走母親的生命，認為傳媒不道德行為風氣至今仍存在，甚至情況更差，對此感到憂慮。

調查始於戴妃胞弟斯潘塞提出投訴，稱巴希爾當年用假銀行文件，令他以為有王室職員收錢泄露戴妃的資訊，騙得他信任後，再經他取得與戴妃做訪問的機會。

（路透社/法新社）