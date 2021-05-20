南極巨型冰塊剝落成全球最大漂浮冰山　接近香港陸地面積4倍 (22:25)

歐洲太空總署（ESA）周三（19日）表示，科學家在ESA哥白尼計劃「哨兵一號」衛星最近拍攝的照片中，發現有巨型冰塊從南極洲龍尼冰架（Ronne Ice Shelf）脫落，掉進威德爾海（Weddell Sea）。這座冰山面積約4320平方公里，接近香港陸地總面積1110.18平方公里的4倍，成為目前全球最大的漂浮冰山。
這塊被命名為A-76的冰山，最初由英國南極調查局（BAS）偵測發現，美國國家雪冰數據中心（US National Ice Center）再利用「哨兵一號」衛星拍攝的影像確認。A-76面積約4320平方公里，壓倒面積約3380平方公里的A-23A冰山，成為目前全球最大冰山。
學者料無關氣候變化 不會令海平面上升
科羅拉多大學博爾德分校的冰川學者斯坎博斯（Ted Scambos）認為，冰架定期斷裂是自然周期的一部分，與氣候變化無關，A-76冰山預計會再分裂成兩至三塊冰塊。他又稱，由於A-76冰山斷裂離開海岸前已浮在海上，因此不會令海平面上升。
（路透社）
Relive the birth of the #A76 iceberg with this stunning animation!
The animation was created using four @CopernicusEU #Sentinel1 images and shows the giant slab of ice breaking off from the Ronne Ice Shelf on 13 May 2021.
A-76 is currently the biggest iceberg in the world😱 pic.twitter.com/h97PbYdo0y— ESA EarthObservation (@ESA_EO) May 20, 2021