南極巨型冰塊剝落成全球最大漂浮冰山　接近香港陸地面積4倍 (22:25)

這塊被命名為A-76的冰山，最初由英國南極調查局（BAS）偵測發現，美國國家雪冰數據中心（US National Ice Center）再利用「哨兵一號」衛星拍攝的影像確認。A-76面積約4320平方公里，壓倒面積約3380平方公里的A-23A冰山，成為目前全球最大冰山。

學者料無關氣候變化 不會令海平面上升

科羅拉多大學博爾德分校的冰川學者斯坎博斯（Ted Scambos）認為，冰架定期斷裂是自然周期的一部分，與氣候變化無關，A-76冰山預計會再分裂成兩至三塊冰塊。他又稱，由於A-76冰山斷裂離開海岸前已浮在海上，因此不會令海平面上升。

（路透社）