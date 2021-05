南極巨型冰塊剝落成全球最大漂浮冰山　接近香港陸地面積4倍 (22:25)

這塊被命名為A-76的冰山,最初由英國南極調查局(BAS)偵測發現,美國國家雪冰數據中心(US National Ice Center)再利用「哨兵一號」衛星拍攝的影像確認。A-76面積約4320平方公里,壓倒面積約3380平方公里的A-23A冰山,成為目前全球最大冰山。

科羅拉多大學博爾德分校的冰川學者斯坎博斯(Ted Scambos)認為,冰架定期斷裂是自然周期的一部分,與氣候變化無關,A-76冰山預計會再分裂成兩至三塊冰塊。他又稱,由於A-76冰山斷裂離開海岸前已浮在海上,因此不會令海平面上升。

