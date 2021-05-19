Google推程式藉皮膚頭髮指甲照分析健康【短片】 (13:24)

Google在年度開發者大會上公布名為「皮膚學輔助工具」（Dermatology assist tool）測試程式。該程式是由之前Google開發作偵測特定癌症和肺結核病徵的工具改良而成，科學家向程式輸入6.5萬張有病患情況的照片，並輸入相關病症資料，另外又輸入以千計健康皮膚、各色人種的照片，以及數以百萬計民眾對皮膚上斑紋感到憂慮的照片，讓人工智能嘗試學習。經過3年研發，程式現在可以透過民眾上載照片並回答一系列問題，分辨出288種皮膚狀況。

Google指出，皮膚病學是其人工智能保健服務第一個目標，是因為有很多人受皮膚問題困擾。每年有100億個Google搜尋涉及皮膚、指甲和頭髮問題，但研究顯示只有13%民眾透過搜尋正確判斷到皮膚的問題所在。

這程式已獲歐洲發出作為醫療工具的認證，預計今年稍後於當地推出，但美國食品及藥物管理局目前仍未批准使用，Google亦強調它不是設計作為正式醫學診斷和治療的代替品。

（BBC/金融時報）

Google片段有關「皮膚學輔助工具」部分於1:45:19開始：