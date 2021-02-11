Bill Gates｜《華爾街日報》：蓋茨突退出微軟董事局　疑因與女下屬有婚外情 (15:22)

知情者透露，一名微軟女工程師在一封信中表示，她與蓋茨有多年的性關係，除了要求改變她在微軟的工作外，還分享了她與蓋茨之間關係的細節，更要求讓梅琳達看該封信。董事局於當年底聘請一家律師行進行調查。不過，2019年12月，在調查行將結束前，蓋茨在年度股東大會上再次當選為微軟董事。

知情者稱，在調查期間，有部分董事局成員認為蓋茨不再適合繼續擔任微軟董事，特別是在#MeToo運動後，董事局成員擔心蓋茨與該女下屬的不當關係會影響公司。另一名了解此事的人表示，在董事局的調查完成以及全體董事局就此作出正式決定前，蓋茨自行辭職。

微軟一名發言人說：「2019年下半年公司收到舉報稱，2000年蓋茨曾企圖與一名公司員工展開親密關係。公司董事局的一個委員會對此予以評估，並在一家外部律師行的協助下進行了徹底調查。調查過程中，微軟向舉報的員工提供了廣泛支持。」蓋茨一名發言人表示，蓋茨「近20年前有過一段婚外情，後來友好地結束了」，又強調決定退出董事局與此事無關。蓋茨一直表示，他辭職是因為要專注於慈善業務。

（華爾街日報）