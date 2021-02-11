新冠肺炎｜印度單日再增逾32萬確診　非政府組織：「阻濫用外國資金」修例礙發物資 (14:16)

印度政府在去年第一波疫情高峰時曾修訂《外國捐助註冊法案》（FCRA），法案規定NGO及慈善機構首先要在FCRA規定下註冊，方可運作；任何來自外國的資金要一律存入首都德里的印度國家銀行指定分行；在印度境內運作的NGO不能向其他慈善機構發放外國捐助，包括金錢和物資。印度政府聲稱新修訂目的是帶來「更高的透明度」及「阻止某些人濫用外國資金」。

不過，NGO之一的The Action North East Trust表示，這項立法阻止了其組織發放外國捐助的製氧機，同時不能把製氧機交給政府，因為組織無法在德里開設新銀行帳戶。國際特赦組織印度分會前主管帕特爾（Aakar Patel）亦稱，該法例把接受NGO援助列為犯罪，「就算你是參與抗疫工作，有關法例也會使你在接收外國援助時很難不違法」。報道指出，莫迪政府對海外資助的活動懷有戒心，曾質疑慈善組織的活動窒礙印度經濟增長。

（BBC）