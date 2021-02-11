新冠疫苗｜印尼衛生部長：科興疫苗保護效率極高　94%醫護人員免受感染　防死亡保護率達百分百 (16:32)

科興疫苗公開的臨牀研究數據表現不及西方國家研發的疫苗，保護效率一直受外界質疑。布迪向彭博社表示，當局截至今年2月底，追蹤25,374名接種了兩劑科興疫苗的雅加達醫護人員28天，發現接種科興疫苗最快7日後可100%避免死亡，避免住院的效率達96%。

布迪又稱，94%醫護人員免受感染是非凡的結果，比該疫苗多次臨牀試驗中的結果都要好，但目前尚不清楚研究中是否對這些人員進行統一篩查，以便發現無症狀的帶病毒者。

他表示，醫護人員與新冠肺炎相關的住院和死亡率大跌，但未知科興疫苗在印尼應對的是否變種病毒。印尼暫時未爆出由「受關注的變種」（variants of concern）引起的疫情。「受關注的變種」是指在英國、南非、巴西和印度發現的變種病毒株。

科興發言人回應稱，在未獲得更多詳情前未能評論印尼的情况。科興行政總裁尹衛東在彭博社另一訪問中為疫苗的臨牀數據差異辯護，稱愈來愈多數據顯示科興疫苗在現實環境的表現更好。

（彭博社/中通社）