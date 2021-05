火星探測車毅力號首度錄得無人直升機獨創號飛行聲音【短片】 (21:21)

NASA周五(7日)公布毅力號4月30日拍攝的2分44秒新影片,內容是獨創號當日在火星表面第四度飛行,不過這次的影片有聲音。片段一開始可聽到風聲,之後獨創號起飛,其槳葉以每分鐘2400轉的速度旋轉,片中傳來輕柔的嗡嗡聲。

由於獨創號當時距離毅力號200多米,NASA人員最初不肯定能否成功收音,但因火星質量遠低於地球,火星表面比地球表面寧靜得多,結果得以錄下獨創號槳葉轉動的聲音,相信有助了解火星大氣。

Listen closely👂

The microphone on @NASAPersevere's SuperCam caught sound during #MarsHelicopter’s 4th flight. The rumbling is Martian wind, but those rhythmic hums come from Ingenuity. Scientists made it easier to hear by isolating the 84 Hz blade sound. https://t.co/uua5h40BPL pic.twitter.com/fGWlMRpVji— NASA JPL (@NASAJPL) May 7, 2021