火星探測車毅力號首度錄得無人直升機獨創號飛行聲音【短片】 (21:21)

NASA周五（7日）公布毅力號4月30日拍攝的2分44秒新影片，內容是獨創號當日在火星表面第四度飛行，不過這次的影片有聲音。片段一開始可聽到風聲，之後獨創號起飛，其槳葉以每分鐘2400轉的速度旋轉，片中傳來輕柔的嗡嗡聲。

由於獨創號當時距離毅力號200多米，NASA人員最初不肯定能否成功收音，但因火星質量遠低於地球，火星表面比地球表面寧靜得多，結果得以錄下獨創號槳葉轉動的聲音，相信有助了解火星大氣。

（法新社/中央社）