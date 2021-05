列入綠色名單的國家或地區包括澳洲、文萊、法羅群島、冰島、以色列、新西蘭、葡萄牙、新加坡,以及英屬領地福克蘭群島、直布羅陀、南喬治亞和南桑威奇群島(South Georgia and the South Sandwich Islands)和聖赫勒拿、阿森松和崔斯坦達庫尼亞(Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha)。

英國運輸大臣夏博思表示,是次放寬是謹慎恢復海外旅遊的第一步。名單將會每3星期檢討一次,現時只適用於英格蘭地區,然而蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭預料亦會跟隨。

(路透社/BBC)