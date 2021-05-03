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印度民眾不滿莫迪政府抗疫失敗　執政人民黨地方選舉失利 (18:11)

印度新型冠狀病毒疫情失控，總理莫迪政府在控疫失敗和歧視少數族裔政策的抨擊聲之中，其所屬的執政印度人民黨（BJP）在地方選舉中失利，選舉結果被視為反映民眾對莫迪政府抗疫措施的不滿程度。

周一（3日）公布的最後選舉結果顯示，反對BJP的「全印度基層大會黨」（TMC）贏得213席大勝，第三度控制西孟加拉邦。BJP雖然於該邦由上屆3席躍升至77席，在全院292席中佔據26%議席，但選舉結果遠遜預定的200席目標。而BJP在南部的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）和喀拉拉邦（Kerala）維持「零議席」。

BJP因推行公民身分法案，被批評歧視少數族群，偏袒印度教而排擠別的宗教。而新冠疫情在4月大爆發後醫療系統崩潰，更令民眾猛烈抨擊莫迪政府抗疫失敗。今次選舉前，莫迪與內政部長沙阿頻頻赴西孟加拉邦助選，舉行造勢集會，被批評「重選情輕疫情」。

印度連續12天有超過30萬人確診，韓國媒體周一報道，由於印度新冠疫情形勢嚴峻，韓國政府將在周二（4日）和周五（7日）各安排一架包機從印度撤僑。

（衛報/彭博社/印度時報）

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