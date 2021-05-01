英利物浦辦「除罩」大型活動　監察有否新冠病毒傳播　鋪路重開場所 (22:30)

路透社報道，活動首日約有3000人參與，參加者之間接觸密切。他們入場時須出示活動前24小時內的病毒陰性檢測證明，檢測須在檢測中心進行，不可使用家中檢測。當局亦鼓勵參加者在活動5天後接受PCR病毒檢測，確保可監察任何傳播。今次活動只有居於利物浦市地區、沒有新冠病徵的人可申請門票。

這項活動是英國政府「活動研究計劃」（ERP）一部分，旨在探討大型活動的傳播風險，以及通風和檢測等措施的成效。帶領研究的公共衛生專家巴肯（Iain Buchan）指出，其團隊會使用二氧化碳監測儀器分析會場空氣，亦會設小型相機觀察參加者的活動。部分運動賽事亦是試驗的一環，包括世界桌球錦標賽和英格蘭足總盃，利物浦周日亦會舉行大型戶外音樂會，料5000人參與，措施與夜店活動相同。

（BBC/路透社）