太空人柯林斯患癌逝世終年90歲　「被遺忘的太空人」未踏足月球留憾【短片】 (18:41)

柯林斯經常被形容為「被遺忘的第三名太空人」,因當年另外兩名太空人岩士唐(Neil Armstrong)和艾德靈(Buzz Aldrin)乘登月艙「鷹」號到月球表面漫步時,只有柯林斯一直留在繞月飛行的指揮艙逾21小時,而每次指揮艙飛到月球的背光面時,柯林斯都會短暫與地面控制中心失聯。當年的任務日誌曾用聖經人物亞當作比喻寫道:「自亞當以降,沒人像柯林斯般如此知道孤獨滋味。」對於當年未有踏足月球表面,柯林斯雖有遺憾,但表示完全滿意自己的位置。

隨着岩士唐在2012年離世,參與當年任務的在生者餘下現年91歲的艾德靈。

We mourn the passing of Apollo 11 astronaut Michael Collins, who piloted humanity’s first voyage to the surface of another world. An advocate for exploration, @AstroMCollins inspired generations and his legacy propels us further into the cosmos: https://t.co/47by569R56 pic.twitter.com/rKMxdTIYYm— NASA (@NASA) April 28, 2021