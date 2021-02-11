太空人柯林斯患癌逝世終年90歲　「被遺忘的太空人」未踏足月球留憾【短片】 (18:41)

柯林斯經常被形容為「被遺忘的第三名太空人」，因當年另外兩名太空人岩士唐（Neil Armstrong）和艾德靈（Buzz Aldrin）乘登月艙「鷹」號到月球表面漫步時，只有柯林斯一直留在繞月飛行的指揮艙逾21小時，而每次指揮艙飛到月球的背光面時，柯林斯都會短暫與地面控制中心失聯。當年的任務日誌曾用聖經人物亞當作比喻寫道：「自亞當以降，沒人像柯林斯般如此知道孤獨滋味。」對於當年未有踏足月球表面，柯林斯雖有遺憾，但表示完全滿意自己的位置。

隨着岩士唐在2012年離世，參與當年任務的在生者餘下現年91歲的艾德靈。

（路透社/法新社）