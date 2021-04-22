俄羅斯打造自家太空站冀2030年送上太空　美俄國際太空站合作將終結 (16:06)

俄羅斯國際傳真社引述羅戈津說：「根據我們的計劃，若2030年可以把太空站送上軌道，這將是重大突破，在全球人類太空探索上踏出新一步。」他表示，有別於國際太空站，俄羅斯太空站很可能不會永久部署人員，因為其太空站所處的軌道會讓太空人暴露在劑量較高的輻射中。不過，俄羅斯太空人可以前往太空站，太空站也會使用人工智能和機器人。

羅戈津稱，俄羅斯考慮讓外國的太空人造訪，「但太空站必須是國家（打造）的……想把事情做好，就得親自動手做」。國際傳真社引述消息報道，俄羅斯打算斥資60億美元（約468億港元）展開這項計劃。

俄羅斯副總理鮑里索夫（Yuri Borisov）表示，莫斯科將通知伙伴，俄羅斯將自2025年起退出國際太空站計劃。自1998年起，俄羅斯太空人與美國和其他16個國家的太空人在國際太空站任務上合作，是美俄密切合作的領域之一，但美俄兩國近期因人權、網路攻擊等一系列議題而關係惡化。

（衛報/路透社）