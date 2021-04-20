美黑人遭警跪頸致死案將有裁決　華盛頓、芝加哥出動國民警衛軍戒備 (10:56)

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）去年5月被跪頸致死一案，周一（19日）控辯雙方完成結案陳辭，12人陪審團隨即退庭商議，但首日商議在無結論下結束。案件有何裁決備受關注，全美高度戒備可能再次出現大規模示威，案發地點明尼阿波利斯以及大城市如首都華盛頓及芝加哥等，均會派駐國民警衛軍戒備。
結案陳辭中，代表前警員肖萬（Derek Chauvin）的律師Eric Nelson表示，肖萬跪着弗洛伊德頸項是「任何警員都會做的合理行徑」，亦是遵循他所接受的訓練。辯方稱，弗洛伊德被壓在地上時面向警車死氣喉，或吸入了過多一氧化碳，以及他曾吸食止痛藥物「芬太尼」（fentanyl），均可能是造成他死亡的因素，Eric Nelson對於控方否定上述兩者，形容是錯誤。
檢察官Steve Schleicher在結案陳辭中一再強調「9分29秒」，即肖萬以膝跪頸的時間，稱今次事件不是警員維持治安，而是謀殺。另一檢控官Jerry Blackwell則向陪審團稱，現場片段可見肖萬用不合理及非法的武力壓住弗洛伊德，令他缺氧，「你們可相信你的眼睛，事件就如你們所見，是謀殺」。
弗洛伊德之死曾引發全美大規模示威，肖萬被控二級謀殺罪、三級謀殺和二級過失殺人，其中二級謀殺罪若罪成，可判囚最多40年，肖萬早前已否認控罪。