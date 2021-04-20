美黑人遭警跪頸致死案將有裁決　華盛頓、芝加哥出動國民警衛軍戒備 (10:56)

結案陳辭中，代表前警員肖萬（Derek Chauvin）的律師Eric Nelson表示，肖萬跪着弗洛伊德頸項是「任何警員都會做的合理行徑」，亦是遵循他所接受的訓練。辯方稱，弗洛伊德被壓在地上時面向警車死氣喉，或吸入了過多一氧化碳，以及他曾吸食止痛藥物「芬太尼」（fentanyl），均可能是造成他死亡的因素，Eric Nelson對於控方否定上述兩者，形容是錯誤。

檢察官Steve Schleicher在結案陳辭中一再強調「9分29秒」，即肖萬以膝跪頸的時間，稱今次事件不是警員維持治安，而是謀殺。另一檢控官Jerry Blackwell則向陪審團稱，現場片段可見肖萬用不合理及非法的武力壓住弗洛伊德，令他缺氧，「你們可相信你的眼睛，事件就如你們所見，是謀殺」。

弗洛伊德之死曾引發全美大規模示威，肖萬被控二級謀殺罪、三級謀殺和二級過失殺人，其中二級謀殺罪若罪成，可判囚最多40年，肖萬早前已否認控罪。

（路透社／CNN）