NASA獨創號無人直升機火星試飛成功　人類首次其他星球表面實行動力控制飛行【短片】 (21:10)

無人機今年2月18日隨「毅力」號降落火星的耶澤羅隕石坑(Jezero Crater)。無人機原定本月11日試飛,但在測試旋翼時發現軟件問題而推遲,經修復後改於美國東岸時間周一凌晨3時半(本港時間周一下午3時半)試飛。在任務中,「獨創」號升空離地約3米、懸空約30秒、旋轉,然後降落。「毅力」號則在5米外拍攝試飛過程。

由於火星大氣遠比地球稀薄,機上旋翼葉片將以每分鐘約2400次的速度高速轉動,以製造足夠升力。高約48厘米、重約1.8公斤的「獨創」號配備兩個攝影機,其中一個黑白攝影鏡頭會指向火星地面,用於導航,另一個面向地平線的高解像度彩色攝影機則負責拍攝地形影像。

「獨創」號會在未來30個「火星日」(一個火星日相當於1.02597個地球日)期間,作連串升上更高及停留更長的試飛;「毅力」號繼續自身探索火星古代生命及採集樣本的任務前,將監察「獨創」號的試飛任務進度。

(Space.com/法新社/BBC)

🚁🔴 LIVE: Today’s the day! Join the Ingenuity #MarsHelicopter team now in mission control as they receive data in real time and find out if the first flight on another planet was successful: https://t.co/0r5Q22ryUC

— NASA (@NASA) April 19, 2021