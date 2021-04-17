菲臘親王喪禮結束　長眠皇家墓穴【多圖．短片】 (22:48)

【22:45】菲臘親王的靈柩徐徐下降到聖喬治教堂內的皇家墓穴（Royal Vault），喪禮結束。

【22:08】喪禮正式開始。菲臘親王的靈柩放置於教堂中央，出席者分兩邊坐下，並保持社交距離。

【22:03】全國默哀1分鐘。王儲查理斯、安德魯王子、愛德華王子、安妮公主、威廉王子及哈里王子等人之後隨靈柩進入聖喬治教堂，進入時戴上口罩。英女王較早前已乘專車抵達教堂。

【21:55】移靈隊伍抵達聖喬治教堂，菲臘親王的靈柩抬入梯階進入教堂。

【21:40】移靈儀式開始，菲臘親王的靈柩由8名軍人抬着，送上他參與設計的汽車Land Rover Defender TD5 130，由溫莎堡的城堡移靈到聖喬治教堂。

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圖輯：菲臘親王，別了

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