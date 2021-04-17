菲臘親王喪禮結束　長眠皇家墓穴【多圖．短片】 (22:48)

英國菲臘親王本月9日逝世，其喪禮於英國時間周六（17日）下午3時（香港時間周六晚上10時），在溫莎堡的聖喬治教堂舉行。受新型冠狀病毒疫情影響，喪禮僅安排30人出席，包括英女王伊利沙伯二世、王儲查理斯夫婦、安德魯王子、愛德華王子夫婦、安妮公主、威廉王子及哈里王子等。
【22:45】菲臘親王的靈柩徐徐下降到聖喬治教堂內的皇家墓穴（Royal Vault），喪禮結束。
【22:08】喪禮正式開始。菲臘親王的靈柩放置於教堂中央，出席者分兩邊坐下，並保持社交距離。
【22:03】全國默哀1分鐘。王儲查理斯、安德魯王子、愛德華王子、安妮公主、威廉王子及哈里王子等人之後隨靈柩進入聖喬治教堂，進入時戴上口罩。英女王較早前已乘專車抵達教堂。
【21:55】移靈隊伍抵達聖喬治教堂，菲臘親王的靈柩抬入梯階進入教堂。
【21:40】移靈儀式開始，菲臘親王的靈柩由8名軍人抬着，送上他參與設計的汽車Land Rover Defender TD5 130，由溫莎堡的城堡移靈到聖喬治教堂。
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