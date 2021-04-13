福島核廢水將排入海　中國批日本極不負責任　韓國深表遺憾 (12:23)

中國外交部稱，日方在未用盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核廢水，做法極其不負責任，嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。外交部亦稱，福島核廢水處置問題不只是日本國內問題，強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，對各界關切作出應有回應，中方將密切關注事態發展，保留作出進一步反應的權利。

韓國方面，國務調整室室長具潤哲今早召開緊急會議後表示，韓方敦促日本透明公開福島核污水處理信息，並對處理措施進行驗證。韓方將向日方轉達反對的民意，要求日方確保韓國公民安全和保障海洋環境不受污染。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）聲明指出，美國了解日本政府已權衡各種選擇和影響，決定對核廢水處理公開透明，並「似乎」（appears to）採取了國際公認的核安全標準，美國期待日本持續監督核廢水排入海的決策有效性。

（中國外交部網站/美國國務院網站/韓聯社）