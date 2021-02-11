菲臘親王生前數度訪港　愛丁堡廣場、菲臘牙科醫院以其命名　創愛丁堡公爵獎勵計劃 (21:45)

‧1959年3月

菲臘親王首次訪港，單獨來港3天，其間主持伊利沙伯醫院的奠基儀式。同年初，英女王伊利沙伯二世頒布香港盾徽，菲臘親王在此行代表英女王將盾徽授予香港，同年7月成為港英旗的設計。

‧1975年5月

菲臘親王偕同英女王訪港，是首次有在位英國君主訪港，引起哄動。兩人乘坐專機抵港後，到九龍公眾碼頭乘坐港督的遊艇渡海，在皇后碼頭上岸出席歡迎儀式。在為期4天的訪問中，他們參觀了香港大會堂、嘉咸街街市、愛民村、香港大學、葵涌貨櫃碼頭和跑馬地馬場等。

‧1986年10月

兩人再度訪港，當時他們應時任中國國家主席李先念邀請訪問中國大陸，成首對訪華的英國君主伉儷，之後乘坐皇家遊艇不列顛尼亞號離開，順道訪問香港。他們到訪立法局（現稱立法會）和沙田馬場等地，並一同出席灣仔會議展覽中心的奠基儀式。菲臘親王亦到中華電力旗下的青山發電廠，為新建成的B廠主持落成及啟用典禮。

‧1981年3月

菲臘親王封號為愛丁堡公爵，中環愛丁堡廣場和菲臘牙科醫院均以他命名，他在1981年3月親身出席牙科醫院的開幕禮並主持儀式。另外，他於1956年在英國創辦愛丁堡公爵獎勵計劃，並在1961年推廣到香港，現稱香港青年獎勵計劃。

（綜合報道）

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