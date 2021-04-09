菲臘親王出殯暗號「福斯橋」　外界關注哈里梅根會否返英奔喪 (20:03)

菲臘親王與伊利沙伯二世、王儲查理斯和威廉王子一樣，被BBC列為「第一類」王室成員，意味着他屬於最核心的王室成員行列。其中代表菲臘親王的出殯安排暗號是「福斯橋」，名稱來自1964年他和英女王一起主持揭幕儀式的蘇格蘭連接愛丁堡和珀斯的大橋。

根據宮廷規則，在菲臘親王逝世後，英女王如果不在身邊的話，將會首先獲告知，然後是其他王室成員。白金漢宮「大管家」、宮務大臣（Lord Chamberlain）之後會通知首相，然後問准英女王如何公布死訊。白金漢宮先把聲明通知英國廣播公司（BBC）和英國新聞聯合社（Press Association），讓它們對外發布。在報道死訊時，新聞報道員和其他主持都穿上黑色裝束以示尊重。電台也會閃起藍燈，指示主持播出「非冒犯性」的音樂並準備發布死訊。

在哀悼期內，除了象徵君主、在白金漢宮懸掛的皇家旗幟（Royal Standard flag）外，全國都會在菲臘親王逝世後下半旗致哀，國會議員會在左手戴上闊3又1/4吋（約8.25厘米）的黑色臂章，男議員會打黑色領帶。王室成員、王室侍從和王室代表都要穿深色裝束和戴臂帶，地方政府則會被要求慎重考慮是否要繼續進行公務。一般預期全國哀悼期為期8日，其間部分政府事務將要暫停，而新法例也會因為英女王處於哀悼期而暫時不會獲通過。

英女王的一眾後代預計將會前往溫莎堡與女王一起，外界關注早前表明不會再擔當王室公務、幾近與王室一刀兩斷的哈里王子和妻子梅根，會否返回英國出席菲臘親王的喪禮。

菲臘親王 相關報道：

菲臘親王離世享年99歲

菲臘親王逝世｜重溫英女王與菲臘親王溫馨時刻【多圖】

菲臘親王99歲生日 英王室發英女王伉儷近照

【多相】菲臘親王正式退休 結束65年公職生涯（2017年8月2日）