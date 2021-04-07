新冠肺炎｜英研究：三分一新冠康復者半年內患腦部或精神疾病 (15:15)

這項由牛津大學牽頭進行的研究，是至今有關新冠病毒患者長期精神影響的最大型相關研究，236,379名被納入研究的患者大部分是美國人。研究發現，在確診半年內，有34%患者被診斷出現精神或神經病症，比例較同期患上流感者高44%，也較其他呼吸道感染者高16%，顯示新冠病毒對病人造成特別衝擊。出現焦慮症的患者最多，達17%；情緒失調者有14%。

病情嚴重至要送入深切治療部的患者中，46%被診斷出現精神或神經病症，2.7%出現出血性中風，高於毋須深切治療者的0.3%；7%會在半年內中風，也高於毋須深切治療者的1.3%。另外，近2%患者被診斷出患上腦退化症。

帶領研究的牛津大學精神病學教授哈里森（Paul Harrison）說，雖然新冠病毒患者患上神經或精神疾病的比例看似不高，但對全球社會的影響仍很大，因為很多症狀都會長期存在，社福系統需要資源應對。

研究報告周三（7日）在《刺血針精神病學》期刊（The Lancet Psychiatry）刊登。

新冠肺炎 相關報道：

男嬰12日大 豐澤男全家中招 疫潮最年幼 兒科專家：免疫反應可製抗體

3歲下患者逾四成無病徵 中大倡幼兒驗糞截隱形傳播