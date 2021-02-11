新冠疫苗｜歐盟藥品局疫苗主管：牛津疫苗與接種者血栓明顯有關　局方稱未有結論 (22:45)

【22:45】歐盟藥品管理局向法新社表示，仍在調查牛津疫苗與接種者出現血栓是否有關，暫未有結論，預計完成調查後，周三或周四（7日或8日）公布結果。歐盟委員會衛生和食品安全事務專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）則稱，調查結果將於周三較後時間公布。

【19:01】意大利報章《消息報》（Il Messaggero）今日刊登EMA疫苗主管卡瓦萊里（Marco Cavaleri）的專訪。他說「我認為，我們現在可以說，疫苗（與血栓）明顯有關連」，但暫時未知是什麼導致這種反應。他又暗示，EMA將會在短期內公布有關評估內容。

英國當局上周公布，截至3月24日，該國1810萬名接種牛津疫苗的人當中，有30人出現血栓問題，其中7人死亡，受影響者三分之二是女性。德國上月表示，270萬名牛津疫苗接種者中，31人出現腦血栓問題，全部年齡不過63歲，29人是女性，受影響者有9人死亡。挪威上月中亦表示，最少3名未滿50歲的醫護人員接種牛津疫苗後，出現流血、有血塊和血小板含量減少的異常症狀。英國著名流行病學家弗格森（Neil Ferguson）向英國廣播公司（BBC）稱，初步資料顯示，似乎較年輕者受牛津疫苗導致不尋常血栓影響的風險較高。

英國第四頻道電視台（Channel 4）周一（5日）引述兩名政府高層消息人士稱，雖然目前資料有限，但愈來愈多說法認為較年輕一群、最少是30歲或以下者，應當接種其他疫苗，當局正在研議，最快周二會有結果。

（法新社/路透社/獨立報）