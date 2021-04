拜登稱,接種新冠疫苗能拯救自己和他人的生命,若民眾接種疫苗並鼓勵其他人參與接種,不但能共同打敗新冠病毒,大家更可回復一起慶祝節日的日子。

根據美國疾病控制及預防中心(CDC)周日公開的資料,美國目前共有逾1.06億人已接種最少一劑新冠疫苗,佔全國人口32%。完成兩劑接種的有6100萬人,佔人口約18.5%。

From our family to yours, we wish you health, hope, joy, and peace. Happy Easter, everyone! pic.twitter.com/3NHPrbFCVt— President Biden (@POTUS) April 4, 2021