新冠肺炎｜美疾控中心新指引：完成接種疫苗國民可恢復低風險旅遊 (16:09)

CDC指出，注射第二劑新冠疫苗已有兩周者，在國內外旅遊可毋須接受病毒檢測，惟外遊回國登機前要有陰性檢測結果，以及於回國後3至5日內再做一次檢測。無論在國內旅遊或外遊返國的人，均毋須接受隔離檢疫，但旅行期間依然需要戴口罩、勤洗手及保持社交距離、避免人群聚集。CDC還就重啟郵輪旅遊發表初步建議，包括每日匯報感染個案、安排船員接受例行檢測、制訂船員及港口人員接種疫苗時間表等。

專家質疑邊稱可旅遊邊促勿旅遊 削弱勸籲公眾切勿鬆懈信息

CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）仍建議若非必要，即使完成了疫苗接種，最好避免旅遊。一些公共衛生專家認為當局一邊叫人不要旅遊，一邊又說按指引可以旅遊，削弱勸籲公眾切勿鬆懈的信息，做法不妥。美國新增感染個案開始回升，周四（1日）達7.9萬宗新病例，有爆發第四波的風險。

（彭博社/紐約時報）