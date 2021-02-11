新冠疫苗｜紐時：美藥廠錯誤混合強生牛津疫苗　1500萬劑強生疫苗報廢 (17:23)

涉事廠房由Emergent BioSolutions營運，該廠房同時協助強生和英國牛津-阿斯利康的新冠疫苗。報道指出，事發於2月底，廠房員工在生產過程中混淆了兩種疫苗成分，但有關失誤多日來沒被發現，直至強生作質量控制檢查時始揭發。報道引述消息稱，1500萬劑強生疫苗受污染，這批疫苗未有離開廠房，已被分隔開。強生向聯邦監管當局通報事故後，後者展開調查。強生已經增加其公司的職員人數以監察Emergent的工作，又制訂新檢查措施防止再有失誤。

強生藥廠周三發聲明，稱預計他們跟Emergent一同採取的措施，可讓他們到4月底交付2400萬劑疫苗，或聯邦政府所預期的數量；然而這要視乎強生能否滿足食品及藥物管理局（FDA）的要求。

（紐約時報）