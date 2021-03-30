新冠疫苗｜加拿大暫停為55歲以下民眾接種牛津疫苗 (18:14)

加拿大獨立專家小組「國家免疫諮詢委員會」（NACI）副主席迪克斯（Shelley Deeks）表示，有關在低血小板者中出現疫苗誘發的「血栓性免疫血小板減少症」（VIPIT）的個案仍存在重大不確定性，作為預防措施，建議暫停為55歲以下的人接種牛津疫苗。

迪克斯稱，委員會更新有關建議是基於來自歐洲的新數據，該數據顯示接種後出現血栓的風險可能高達10萬分之一，遠高於之前認為的100萬分之一。迪克斯又指出，在歐洲接種牛津疫苗後出現罕見血栓問題的人當中，大多為55歲以下女性，這些血栓者死亡率更高達40%。

曼尼托巴省（Manitoba）疫苗執行工作小組成員雷默（Joss Reimer）亦表示，雖然研究顯示在歐洲與牛津疫苗相關的血栓風險整體沒有增加，但歐洲有年輕女性出現罕有及非常嚴重的副作用。雷默稱，該罕見血栓一般在接種疫苗後4至20天出現，並有中風或心臟病發症狀。

（衛報/華盛頓郵報）