新冠肺炎｜日本解除中央級緊急事態一周多地疫情反彈　愛媛縣知事：已進入第四波疫情 (15:12)

日本從2020年初爆發新冠疫情以來，共經歷2020年春、夏及秋季3波疫情，如果今次疫情復燃，將成第四波疫情。《朝日新聞》報道，日本昨日（28日）共新增1785宗個案，可能因為進入賞花與舉辦歡送會、歡迎會的季節，各地呈現疫情回升趨勢。其中東京都昨日新增313宗個案，連續6日超過300宗；到昨天為止的每周平均新增病例數為351宗，已超過去年夏天第二波疫情高峰（去年8月5日）的每周平均346.1宗。大阪府昨天新增323宗，不僅連續3天新增超過300宗個案，且是從去年11月24日以來，時隔4個多月再次單日新增病例高於東京都。

日本疫苗擔當大臣河野太郎今晨（29日）表示，到5月時疫苗供應樽頸問題將會解決，希望到時全國接種行動可以加快。

（中央社/路透社）