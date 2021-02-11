新冠肺炎｜日本解除中央級緊急事態一周多地疫情反彈　愛媛縣知事：已進入第四波疫情 (15:12)

日本全面解除中央級緊急事態宣言僅一周，各地新型冠狀病毒新增確診個案隨即回升，其中東京都和大阪府每周平均新增個案均已超過去年夏天第二波疫情高峰。另外，宮城縣、山形縣、愛媛縣等地因個案急增，各自發布縣級緊急事態宣言，愛媛縣知事中村時廣表示，當地「已進入第四波疫情」。
日本從2020年初爆發新冠疫情以來，共經歷2020年春、夏及秋季3波疫情，如果今次疫情復燃，將成第四波疫情。《朝日新聞》報道，日本昨日（28日）共新增1785宗個案，可能因為進入賞花與舉辦歡送會、歡迎會的季節，各地呈現疫情回升趨勢。其中東京都昨日新增313宗個案，連續6日超過300宗；到昨天為止的每周平均新增病例數為351宗，已超過去年夏天第二波疫情高峰（去年8月5日）的每周平均346.1宗。大阪府昨天新增323宗，不僅連續3天新增超過300宗個案，且是從去年11月24日以來，時隔4個多月再次單日新增病例高於東京都。
日本疫苗擔當大臣河野太郎今晨（29日）表示，到5月時疫苗供應樽頸問題將會解決，希望到時全國接種行動可以加快。
（中央社/路透社）
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