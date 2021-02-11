中美會晤｜首場會議針鋒相對　布林肯關注港疆台議題　楊潔篪：將以堅定行動回應美國干涉【短片】 (14:10)

【14:10更新】中美高層美國時間周四（18日）在美國阿拉斯加展開對話，美國國務卿布林肯偕白宮國安顧問蘇利文，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外長王毅會談，是美國總統拜登上台以來中美首次面對面對話。首場會議中，雙方在容許傳媒拍攝的開場白已針鋒相對，布林肯稱美國對香港、新疆、台灣等議題深表關注。楊潔篪稱中方反對美國干涉中國內政，揚言會採取「堅定行動」回應，並呼籲摒棄阻礙中美關係的冷戰思維。
布林肯表明，中國針對美國進行網路攻擊，以及對美國的盟友作經濟脅迫，批評有關行為對維持全球穩定、基於規則的秩序構成威脅。蘇利文則表示，美國不尋求與中國衝突，但會力挺美國固有原則、國民及盟友。
布林肯：拜登曾說與美國對賭不是好的賭博
布林肯稱，自己上任國務卿以來，曾和全球約百個盟友及國家的外交官員談過，「他們和你們的說法很不一樣」，並稱他們對中國行徑深表憂慮。他又提到，拜登當年以副總統身分訪華時，曾向時任中國國家副主席的習近平說，「與美國對賭不是好的賭博」，這說話到現在仍然正確。
楊潔篪：中國遵循以國際法為基礎的國際秩序
楊潔篪表示，中國以及國際社會所遵循的，是以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，而「不是一小部分國家所鼓吹的以規則為基礎的國際秩序」。他稱，「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主」，中國通過改革開放，在各方面有巨大發展，也為維護聯合國憲章的宗旨和原則作出努力。
王毅表示，美國在中美對話前再次對華制裁，「這不是正常的待客之道」，美方若想以此舉增強對華優勢，恐怕是打錯算盤。蘇利文則回應，今天的對話不是說教，是讓雙方解釋各自的出發點。
首場會議在當地時間周四下午約5時結束，中方代表團離開會場，返回下榻酒店。至晚上7時45分，中美會晤開始第二場會議，至晚上10時許結束。第三場會議將在當地時間周五（19日）舉行。