中美會晤｜首場會議針鋒相對　布林肯關注港疆台議題　楊潔篪：將以堅定行動回應美國干涉【短片】 (14:10)

布林肯表明，中國針對美國進行網路攻擊，以及對美國的盟友作經濟脅迫，批評有關行為對維持全球穩定、基於規則的秩序構成威脅。蘇利文則表示，美國不尋求與中國衝突，但會力挺美國固有原則、國民及盟友。

布林肯：拜登曾說與美國對賭不是好的賭博

布林肯稱，自己上任國務卿以來，曾和全球約百個盟友及國家的外交官員談過，「他們和你們的說法很不一樣」，並稱他們對中國行徑深表憂慮。他又提到，拜登當年以副總統身分訪華時，曾向時任中國國家副主席的習近平說，「與美國對賭不是好的賭博」，這說話到現在仍然正確。

楊潔篪：中國遵循以國際法為基礎的國際秩序

楊潔篪表示，中國以及國際社會所遵循的，是以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，而「不是一小部分國家所鼓吹的以規則為基礎的國際秩序」。他稱，「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主」，中國通過改革開放，在各方面有巨大發展，也為維護聯合國憲章的宗旨和原則作出努力。

王毅表示，美國在中美對話前再次對華制裁，「這不是正常的待客之道」，美方若想以此舉增強對華優勢，恐怕是打錯算盤。蘇利文則回應，今天的對話不是說教，是讓雙方解釋各自的出發點。

首場會議在當地時間周四下午約5時結束，中方代表團離開會場，返回下榻酒店。至晚上7時45分，中美會晤開始第二場會議，至晚上10時許結束。第三場會議將在當地時間周五（19日）舉行。

（中央社/路透社/法新社）

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