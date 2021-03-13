微軟對情報分享伙伴展開調查　確認有否外泄情報予黑客 (19:05)

戴夫寇爾去年12月發現微軟Exchange商務電郵軟件存在保安漏洞，今年1月5日通報微軟，但黑客集團在通報前兩日起針對該台企發現的其一漏洞施襲。到2月23日，微軟向MAPP合作單位給予概念驗證碼與補丁通知，但約3日後黑客活動即見增加，彭博社的報道指出，黑客似乎預知襲擊時機快過，於是盡快攻擊。結果全球逾6萬個伺服器受襲，據報參與者不止涉嫌獲中國政府支持的Hafnium，還有其他中國黑客集團。事件最終迫使微軟提前一星期在3月2日對外發布補丁。

第二波攻擊可疑之處在於部分惡意軟件包含「orange」的密碼，即最先發現漏洞的戴夫寇爾研究高層蔡政達（Orange Tsai）用以證明漏洞時使用的密碼，意味着戴夫寇爾的研究很可能早被黑客暗中取得。台灣《自由時報》引述戴夫寇爾共同創辦人徐念恩的電郵指出，該公司已立即展開內部調查，未發現有問題。

微軟發言人則表示，如發現MAPP成員是泄漏源頭，它們會面對破壞合作條款的後果。杭州迪普科技2012年便因外泄概念驗證碼被逐出MAPP。

（彭博社/華爾街日報/金融時報）