俄羅斯減慢Twitter網速　稱未有移除兒童色情、吸毒等違法內容 (20:25)

俄羅斯聯邦電信、資訊科技和大眾傳媒監督局（Roskomnadzor）稱，限制目的是保護俄羅斯民眾，因Twitter未有移除兒童色情、吸毒和促使未成年人自殺的內容。當局表示，所有流動裝置用戶和50%桌上電腦用戶的Twitter服務速度會下降，後來補充稱僅影響照片和影片內容。英國廣播公司（BBC）報道，有報告指出整體互聯網速度減慢。

Twitter在俄羅斯是第六大社交網站，獲納瓦爾尼等反對派人物廣泛使用。去年8月中毒後赴德國治療的納瓦爾尼今年1月返俄後被拘留，觸發支持者示威，Twitter、facebook和YouTube等網站都有支持納瓦爾尼的內容，當局今年1月警告，這些社交平台會因沒刪除鼓勵未成年者參與反政府示威的內容而面臨罰款。

Twitter周三發聲明表示深切關注俄羅斯政府的做法，強調不支持任何違法行為。克里姆林宮發言人稱無意封網，又形容促使企業遵守俄羅斯法律的措施「合理」。

（法新社/BBC）