法教師展穆罕默德諷刺漫畫遭斬首　女學生曾稱被要求離場　現認說謊控誹謗 (23:45)

該女生曾向父親聲稱，帕蒂在課堂教授言論自由時，展示描繪先知穆罕默德裸體的漫畫，並在展示前要求穆斯林學生離開課室，她不滿提出反對，卻被罰停課兩天。父親聽後大怒，向警方投訴，又向校方指控帕蒂宣揚「恐回」，並在網上發起針對帕蒂的仇恨運動。事件掀起眾怒，帕蒂收到死亡威脅，最終在女生提出指控10天後在街上被斬首。但該女生的代表律師塔布拉（Mbeko Tabula）周一表示，其當事人承認當日沒上學，未見到帕蒂展示該漫畫，稱女生說謊是因被同學要求當「發言人」。

女生說謊怕父知曠課被罰

父控恐怖主義殺人罪

法國傳媒報道，女生堅持說法，直至警方從其他同學口中得知，該女生當日沒上涉事課堂，且帕蒂沒要求穆斯林學生離開課室，而是提醒或會因漫畫感震驚的學生可合上眼或離開課室一會，不看相關漫畫。報道又指出，該女生不想父親得知她因經常曠課而被罰停課，因此編造這故事。女生已被控誹謗，其父與一名伊斯蘭教士因串謀恐怖主義殺人罪被捕。塔布拉呼籲不要將命案歸咎該女生，認為是其父過火行為導致事件。案發後不久，檢察官曾稱帕蒂被殺與網上針對他的煽動傳聞有直接因果關係。

（BBC/衛報）