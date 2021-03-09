哈里梅根專訪「直插王室心臟」　白金漢宮擬聲明英女王拒簽 (19:45)

哈里和梅根在專訪中指控王室高層存在種族歧視問題，包括憂慮他們的子女膚色有多深。雖然他們強調言論不是來自英女王或王夫菲臘親王，但直言如果公開該人身分，將會極具破壞力。

《每日郵報》報道，不少王室高層職員待到英國時間周一凌晨3時觀看專訪直播，報道形容，白金漢宮上下對內容「震驚得癱瘓」。至早上，王室和白金漢宮高層成員透過電話、視像會議等方式召開一連串「危機對話」。《每日郵報》報道，白金漢宮周一較後時間準備了一份聲明，強調王室對兩人的愛，以試圖防止情勢進一步緊張，但《泰晤士報》指出，英女王拒絕在聲明上簽字，認為不應在沒有謹慎考慮下倉促公開回應。

（每日郵報/衛報/獨立報/名利場）

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